General Electric supera projeção de lucro e receita no primeiro trimestre

9

681813

2019-04-30 10:03:03

A General Electric (GE) registrou lucro líquido de US$ 3,588 bilhões no primeiro trimestre de 2019, revertendo prejuízo de US$ 1,147 bilhão registrado em igual período de 2018.

O lucro por ação ajustado, no entanto, recuou de US$ 0,15 a US$ 0,14 no mesmo período, uma queda de 7%, mas ainda assim superou a previsão de US$ 0,09 de analistas ouvidos pela FactSet.

A receita também superou as expectativas, em alta de 12%, a US$ 7,954 bilhões, enquanto analistas previam US$ 7,86 milhões.

Às 7h45min (de Brasília), a ação da GE saltava 6,17% nos negócios do pré-mercado em Nova Iorque.