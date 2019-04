Abril Verde promove orientação sobre acidentes de trabalho em Porto Alegre

9

681760

2019-04-29 18:50:16

Está agendado para esta terça-feira (30), a partir das 10h, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, a ação de informação à população sobre prevenção a acidentes de trabalho. O evento é promovido pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério da Economia. O movimento faz parte do calendário intitulado “Abril Verde”, que busca sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de investir na proteção à saúde e à segurança do Trabalho. Os estádios Beira-Rio e Arena fizeram parte da campanha ao iluminar das dependências com a cor verde.