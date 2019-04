Governo libera R$ 536 milhões para o Moderfrota

9

681733

2019-04-29 21:37:00

Thiago Copetti, de Ribeirão Preto (SP)

A Agrishow, maior feira de máquinas e implementos agrícolas da América Latina, foi aberta nesta segunda-feira (29) em Ribeirão Preto (SP), com diversas promessas do governo federal para o setor do agronegócio. Durante a abertura do evento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, reuniram em rápidos discursos temas que foram do Moderfrota à posse de armas, passando pela liberação de agrotóxicos e as exportações de carnes para a Ásia.

Depois que Tereza Cristina contou que com "muitas conversas e cálculos" e a "boa vontade" do ministério da Economia com o agronegócio, o governo federal irá liberar R$ 500 milhões extras para a compra e aquisição de máquinas agrícolas durante a Agrishow. Mais tarde, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) corrigiu o valor para R$ 536 milhões. Já Bolsonaro destacou que o Banco do Brasil tinha R$ 1 bilhão para financiar o setor e outro R$ 1 bilhão para o seguro rural no Plano Safra 2019/2020.

Mais do que o anúncio dos recursos, porém, o que gerou repercussão fora do evento foi a declaração de Bolsonaro de que estava junto com os produtores "orando" por juros menos por parte do Banco do Brasil (BB). "Apelo ao teu coração para que o produtor possa contar com juros menores", disse Bolsonaro, dirigindo-se ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, presente no evento.

A declaração chegou a levar a queda nas ações do BB no final da manhã, na Bolsa de Valores, porque que a fala não foi bem vista por investidores, segundo os analistas Élcio Bento, da Safras e Mercado, e Carlos Cogo, consultor de agronegócios. Isso porque a declaração poderia se configurar em nova interferência no banco. Na semana passada, o mercado já havia criticado a ordem de Bolsonaro para que o BB retirasse do ar um comercial baseado na diversidade. As cotações, porém, se recuperaram posteriormente e encerraram o dia praticamente estáveis.

Tereza Cristina afirmou que produtores e indústrias podem esperar uma boa surpresa no próximo dia 12 de junho. Nesta data, assegurou a ministra, o governo irá ter novidades que agradarão ao setor no Plano Safra 2019/2020. A ministra também anunciou positiva no cenário de exportações a recente abertura da índia à carne de frango do Brasil. "E ainda iremos à Ásia, nos próximos dias, abrir o mercado japonês para o qual nunca exportamos carne bovina, e ampliar as relações com a China", destacou.

Tereza Cristina relatou o que considera dois dos grandes feitos do atual governo no setor: a aproximação dos ministérios da Agricultura com o do Meio Ambiente e a liberação de cerca de 200 novos defensivos químicos em quatro meses.

Bolsonaro, por sua vez, preferiu exaltar a "limpa" que está fazendo em órgãos ambientais. O presidente afirmou nesta segunda-feira que negociou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, "fazer uma limpa" no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Nas últimas semanas, Salles tem feito mudanças nos quadros de funcionários dos dois órgãos ligados ao meio ambiente.

O presidente questionou a fiscalização dos órgãos e a classificou de "xiita". "Uma das medidas é fazer uma limpa no Ibama e no ICMBio. Tem que haver fiscalização sim. Mas o homem do campo tem que ser bem recebido. Cerca de 40% das multas serviam pra retroalimentar uma fiscalização xiita, que só atendia nichos e não o meio ambiente", disse o presidente, acrescentando que "o setor está dando certo" e que seu governo vai impulsionar "quem está dando certo". Bolsonaro disse que quer, "como chefe do Executivo, não atrapalhar quem produz". Ele garantiu que está "tirando o Estado do cangote de quem produz e investe".

Bolsonaro ainda reafirmou que pretende que a BR-163 seja completada, no trecho paraense até Miritituba (PA), ainda em 2019. O presidente também que visitará a China e que a viagem servirá, na opinião dele, para tirar "a imagem criada pela mídia, de que sou inimigo deles".