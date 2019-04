Empregos no setor eletroeletrônica

9

O setor eletroeletrônico abriu 420 vagas de emprego no mês de março de 2019, segundo a Abinee. É a terceira alta consecutiva no nível de emprego do ramo, apesar de menos expressivo do que o observado nos dois primeiros meses do ano, quando os acréscimos atingiram mais de 2 mil funcionários por mês. No primeiro trimestre de 2019, foram abertas 4,6 mil vagas. O total de empregados diretos passou de 232,2 mil em dezembro de 2018 para 236,8 mil em março. O nível de emprego ainda está abaixo do resultado de março de 2018, quando o setor empregava 238,8 mil pessoas.

Melhor smartphone

O Galaxy S10 , da Samsung, foi classificado como "Melhor do teste", em avaliação da Proteste, associação de defesa do consumidor. O smartphone Galaxy S10 recebeu 85 pontos (em uma escala de 100), a maior nota já obtida por um aparelho na categoria. O segundo e terceiro lugar no ranking também são da Samsung: o Galaxy S10, com 84 pontos, e o Note9, com 83.

Reconhecimento

O professor da Escola Politécnica da Pucrs e integrante da equipe do Tecnopuc, Rafael Chanin, passou a integrar a Classe de 2019 do Apple Distinguished Educators (ADEs). O reconhecimento é concedido a pioneiros que usam a tecnologia da Apple em trabalhos inovadores na área da educação, para assim transformá-la de maneira significativa. Mais de 2,4 mil líderes fazem parte da comunidade global de ADEs.

Futebol no Google

A experiência de busca no Google está mais detalhada para os fãs de futebol acompanharem seu time no Brasileirão em tempo real. A novidade deste ano é a possibilidade de acompanhar o placar de três jogos ao mesmo tempo nos celulares Android. Para isso, é só digitar o nome do time na busca e ativar placar. A função fica disponível, apenas no dia do jogo, poucas horas antes da partida começar. Além dos quadros que incluem estatísticas, notícias e a programação dos jogos, os usuários encontram espaço com fotos, comentários e as jogadas importantes das partidas em tempo real.