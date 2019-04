Xiaomi tem dois novos smartphones homologados

9

681640

2019-04-30 03:00:00

Um mês após o início das vendas do Pocophone F1 e do Redmi Note 6 Pro, a marca Xiaomi, quarta maior fabricante de smartphones no mundo, anunciou a homologação dos modelos Redmi 7 e Redmi Note 7 para comercialização no Brasil.

O modelo Redmi Note 7, em versões Space Black e Neptune Blue, se destaca pelas câmeras traseiras de 48MP com abertura f/1.8 e 5MP com abertura f/2.4, que garantem uma experiência tecnológica com Inteligência Artificial dos usuários. A câmera selfie de 13MP com abertura f/2.2 também possui IA, que faz o balanço automático das cores, durante a captura.

A interface MIUI, desenvolvida pela marca para uso em smartphones, chama a atenção no aparelho. A aplicação é voltada em recursos para identificação de gestos, IA e melhorias no desempenho da câmera.

Já o Redmi 7 garante uma experiência de uso ágil e está disponível nas versões Eclipse Black e Comet Blue. A novidade conta ainda com câmera traseira de 12MP com abertura de f/2.2, além de IA que otimiza as imagens e identifica 27 cenas diferentes em tempo real com luz de fundo equilibrada.

Para a produção da selfie, a câmera frontal de 8MP com abertura f/2.0 traz a função obturador de palma, que dispara a foto com apenas um gesto na direção da lente, bem como função de desbloqueio facial, que garante maior segurança ao usuário. Os preços ainda não foram definidos.