Bolsas da China fecham em queda, enquanto Tóquio não opera por feriado

2019-04-29 08:13:12

As bolsas chinesas fecharam em baixa nesta segunda-feira (29), em uma sessão marcada por oscilações entre perdas e ganhos e pela fraqueza nos papéis do setor de tecnologia. Já a Bolsa de Tóquio não operou, no início de um feriado prolongado no Japão para marcar a posse de um novo imperador.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,77%, em 3.062,50 pontos, e a de Shenzhen teve recuo de 2,41%, a 1.700,08 pontos. Analistas comentam que as praças chinesas têm sido pressionadas nas últimas sessões por sinais de que o governo de Pequim está menos propenso a lançar mão de estímulos econômicos, após indicadores recentes fortes. Em Xangai, a fabricante de componentes de smartphones AAC caiu 2,05%. Na semana passada, Xangai recuou 5,6%, sua maior baixa desde outubro.

As negociações entre China e Estados Unidos seguem no radar. Haverá nova rodada de diálogo nesta semana, agora em território chinês, com sinalizações de autoridades de que um acordo estaria mais perto. A Casa Branca disse que devem ser tratadas nesta semana questões como propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia, barreiras não tarifárias, serviços e compras.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 0,97%, a 29.892,81 pontos, seu melhor desempenho em duas semanas. Entre as ações com desempenho positivo, China Resources subiu 2,21% e China Construction Bank, 1,16%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 1,70%, a 2.216,43 pontos, na Bolsa de Seul, encerrando na máxima do dia e em seu segundo melhor desempenho neste ano. Samsung Electronics subiu 2,9%, recuperando-se de quedas recentes, Korea Electric Power teve alta de 2,9% e Hyundai Motor, de 2,6%. Já Korean Air caiu 0,45%.

Em Taiwan, o Taiex fechou em baixa de 0,12%, em 10.939,06 pontos. Realtek Semiconductor caiu 1,5%, enquanto Yageo e Walsin tiveram quedas de 5,8% e 9,5%, respectivamente, em meio a preocupações sobre a queda nos preços e a demanda modesta por microchips. No setor financeiro o quadro foi mais positivo, com Mega em alta de 1,4% e atingindo nova máxima em 19 anos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,41%, em 6.359,50 pontos na Bolsa de Sydney, com papéis dos setores de energia e finanças em geral em baixa. Por outro lado, ações de cuidados com saúde e de tecnologia da informação subiram.