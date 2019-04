fechamento

9

681569

2019-04-29 03:00:00

adriana

Desenvolvimento

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o texto da Medida Provisória da Liberdade Econômica será assinado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida tem como principal objetivo simplificar regras e reduzir as exigências para a abertura de negócios.

Marchezan

Com o nascimento do novo filho do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), na noite de sexta-feira, e as já anunciadas férias do vice-prefeito Gustavo Paim (PP) até 4 de maio, deve assumir interinamente a prefeitura de Porto Alegre, a partir de hoje, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Mônica Leal (PP).

Fundos Imobiliários

Seis meses após as eleições, os fundos imobiliários (FIIs) lideram as valorizações acumuladas no período. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix), indicador do desempenho médio das cotações desses fundos na Bolsa, disparou 12,51%. No mesmo intervalo, o Ibovespa subiu 12,27%.

Avianca

Em meio à crise financeira, a Avianca cancelou 366 voos por todo País no fim de semana. O aeroporto de Guarulhos (SP) foi o mais afetado, com 110 partidas e 110 chegadas canceladas nos dois dias, seguido de Brasília e Galeão (RJ). Em Porto Alegre, os terminais do Salgado Filho também foram afetados. Até quinta-feira, o número de voos cancelados deve chegar a 810.

Emprego

O Sine Municipal está ofertando 352 vagas de emprego a partir de hoje. Em homenagem ao Dia do Trabalhador, 230 vagas contarão com entrevistas no próprio local. Interessados devem procurar o Sine na esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Triunfo

A Câmara de Vereadores de Triunfo cassou os mandatos do prefeito, Valdair Gabriel Kuhn (PSB), e do vice-prefeito, Orison Donini Cezar Júnior (PSDB), com base em denúncia de contratação sem licitação de instituto para atuar em gestão de hospital e possível contrato irregular de empresa de vigilância e de empresa de serviço de cozinha para as escolas municipais. Assumirá a prefeitura o presidente da Câmara, Murilo Machado da Silva. Da decisão, cabe recurso judicial.

Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendeu neste domingo o diálogo entre lideranças de seu partido e do DEM para uma eventual fusão das legendas antes das eleições municipais de 2020.