Dólar recua em geral, após números do PIB dos EUA

2019-04-26 21:17:21

O dólar caiu ante a maioria das outras divisas nesta sexta-feira (26), após os números do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. Prevaleceu nos mercados a leitura de que o dado mostrou uma economia com força, mas que tende a perder fôlego. O peso argentino, por sua vez, voltou a recuar, em meio às dúvidas sobre o quadro no país sul-americano.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar caía a 111,60 ienes, o euro avançava a US$ 1,1152 e a libra tinha alta a US$ 1,2923. O índice DXY, que mede o dólar ante outras moedas fortes, teve queda de 0,20%, a 98,006 pontos. O dólar ainda avançou a 45,9006 pesos argentinos.

A moeda americana caiu após os números do crescimento americano no primeiro trimestre. Apesar do avanço acima do esperado do dado anualizado, de 3,2%, os gastos dos consumidores e das empresas perderam força, enquanto a inflação também tem mostrado menor fôlego. Após o dado, aumentaram as apostas de um corte nos juros ainda neste ano nos Estados Unidos, segundo o CME Group.

Com isso, o dólar caiu tanto ante outras divisas fortes quanto em relação a moedas emergentes e commodities em geral. Desse modo, a moeda americana corrigiu um pouco dos ganhos recentes, embora siga em patamar forte.

O peso argentino, contudo, voltou a recuar, em uma semana de turbulências nos mercados do país. As dúvidas sobre a trajetória econômica e financeira geram cautela entre investidores, reforçada pela incerteza sobre a eleição presidencial que ocorre mais para o fim deste ano, na qual o presidente Mauricio Macri deve tentar a reeleição.