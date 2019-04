Ouro fecha em alta, ajudado pelo câmbio, e registra ganho na semana

9

2019-04-26 15:11:33

O ouro fechou em território positivo nesta sexta-feira (26), impulsionado pelo recuo do dólar. Além disso, o quadro modesto nas bolsas de Nova Iorque, que oscilavam perto da estabilidade, contribuiu para o apetite dos investidores pelo metal precioso.

O ouro para junho fechou em alta de 0,71%, a US$ 1.288,80 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na comparação semanal, o contrato avançou 1,00%.

O Commerzbank afirmou em nota que a recuperação ocorre após o ouro tocar mínimas em quatro meses mais cedo nesta semana. Enquanto isso, como o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no primeiro trimestre não empolgou os mercados acionários, isso também tende a apoiar o ouro. Entre as notícias do setor, o banco alemão cita dados da imprensa oficial da China, segundo os quais a produção de ouro do país ficou perto de 93 toneladas no primeiro trimestre.