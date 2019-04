Uber vai oferecer 180 milhões de ações em IPO e pode levantar até US$ 9 bilhões

9

681369

2019-04-26 10:10:26

Expectativa é vender os papéis a um preço individual de US$ 44 a US$ 50 ROBYN BECK/AFP/JC

O Uber Technologies anunciou nesta sexta-feira (26) que vai oferecer 180 milhões de ações em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em Nova Iorque. A expectativa do Uber é vender os papéis a um preço individual de US$ 44 a US$ 50, o que significa que a empresa poderá levantar até US$ 9 bilhões por meio da oferta.

A operação prevê um lote adicional de 27 milhões de ações, que pode elevar o valor do IPO a US$ 10,35 bilhões.

Com 1,68 bilhão de ações após o IPO, o Uber será avaliado em até US$ 83,85 bilhões. O plano é que a ação seja listada na New York Stock Exchange (Nyse) sob o código de negociação "UBER".

Separadamente, o Uber informou que fechou um acordo para vender US$ 500 milhões em ações para a PayPal Holding, ao preço do IPO.