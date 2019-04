PPI deverá qualificar em torno de 60 projetos

9

681291

2019-04-26 03:00:00

O Programa de Parceria e Investimentos (PPI) do governo federal deverá qualificar em torno de 60 projetos na primeira reunião de seu conselho neste ano, afirmou nesta quinta-feira o secretário especial do órgão, Adalberto Vasconcelos. A lista inclui projetos de concessão de rodovias, ferrovias e leilões de exploração de petróleo e gás, com destaque para a licitação das áreas do excedente da cessão onerosa.

Segundo Vasconcelos, a primeira reunião de 2019 só não foi realizada por que a composição do conselho do PPI, formado por representantes dos ministérios, precisa ser adequada à nova estrutura administrativa do governo federal, desenhada pela gestão Jair Bolsonaro.

O conjunto das companhias docas, que atuam em vários portos do País, ainda não será incluído no PPI na próxima reunião. Em parceria com o Bndes, está sendo desenhado um modelo piloto de concessão ou privatização, na Codesa, do Espírito Santo.