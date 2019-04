Ibovespa sobe 1,59% e dólar cai para R$ 3,9554

9

681280

2019-04-26 03:00:00

O mercado brasileiro de ações voltou a se animar com o noticiário em torno da reforma da Previdência e levou o Índice Bovespa a uma alta significativa, reconquistando o patamar dos 96 mil pontos. Entre as principais referências desta quinta-feira (25) esteve a rápida instalação da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, com definição dos nomes do presidente e do relator da matéria. O aumento da projeção de impacto fiscal da proposta de reforma também repercutiu positivamente, bem como as sinalizações do presidente Jair Bolsonaro sobre a privatização de estatais. Com isso, o Ibovespa terminou o dia aos 96.552 pontos, na máxima do dia, com ganho de 1,59%. Os negócios somaram R$ 14,9 bilhões.

As altas do Ibovespa foram praticamente generalizadas entre as blue chips, com exceção de Vale ON (-0,06%), prejudicada pela queda do preço do minério. O setor financeiro reagiu com altas significativas, tendo à frente B3 ON ( 3,79%) e Banco do Brasil ON ( 1,64%). Ainda no grupo financeiro, destaque para o Bradesco, depois que a instituição divulgou resultado financeiro trimestral acima das estimativas dos analistas. Bradesco PN fechou em alta de 1,18% e Bradesco ON passou por realização de lucros, com -0,03%.

A percepção de que a tramitação da reforma da Previdência vai engrenar abriu espaço para uma recuperação expressiva do real na sessão desta quinta-feira (25). O dólar até abriu em alta e rompeu o teto de R$ 4,00 nos primeiros negócios, dando sequência ao movimento ascendente de quarta-feira com o ambiente externo, mas perdeu fôlego ainda pela manhã com o anúncio da formação da comissão especial da Previdência na Câmara e a divulgação dos dados que embasam a proposta do governo. O dólar encerrou os negócios cotado a R$ 3,9554, em queda de 0,78%.