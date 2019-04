Cooperativas gaúchas de saúde farão visita ao Vale do Silício

9

681242

2019-04-26 03:00:00

No intuito de propiciar uma imersão no ambiente das organizações mais inovadoras e de alta tecnologia no mundo, a Escoop - Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo realiza, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, em San Francisco (EUA) uma missão de cooperativas do ramo saúde para o Vale do Silício. Integram a missão médicos cooperados da Unimed e dentistas associados à Uniodonto, os dois maiores sistemas cooperativistas do ramo no Estado.

Ainda este ano, cooperativas de agropecuário e crédito também cumprirão o mesmo roteiro, focando em suas necessidades de inovação. Desde o início deste ano, a Escoop passou a oferecer soluções customizadas, unindo formação cooperativista e educação corporativa para associados, gestores e lideranças de ramos específicos.

A missão é integrada por 40 cooperativistas, coordenada pelo diretor geral da Escoop, Mário De Conto, e supervisionada pelo coordenador da graduação e professor Carlos Alberto Oliveira. Pelas cooperativas médicas, coordenam os grupos o diretor de Saúde e Desenvolvimento Humano da Unimed Federação RS, José Milton Cunha Mirenda e o presidente da Uniodonto Federação RS, Irno Pretto.