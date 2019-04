Empresários apresentam reivindicações para impulsionar o setor turístico

9

681056

2019-04-25 03:00:00

O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem, no Palácio do Planalto, 27 empresários e representantes das principais entidades do setor do turismo. Acompanhados do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, eles apresentaram reivindicações para impulsionar a cadeia produtiva no País.

O grupo busca apoio político para dar celeridade a projetos do setor em tramitação no Congresso. "Sabemos muito bem onde estamos em relação ao turismo e onde queremos chegar e como chegar. A gente vive um novo momento no Brasil, de economia liberal, certamente o ambiente de negócios vai melhorar muito daqui para frente e temos propostas que vão realmente trazer esse investimento do capital financeiro para o Brasil", disse o ministro.

Entre os projetos destacados, está a instituição de áreas especiais de interesse turístico, o que, segundo ele, engloba medidas de desburocratização e simplificação de licenças, "sobretudo ambientais", em áreas com vocação para o turismo.

A meta do Ministério do Turismo é dobrar o número de visitantes estrangeiros no Brasil, que atualmente é de cerca de 6 milhões ao ano, impulsionar mais os turismos de eventos e corporativo e fazer crescer o turismo de lazer.