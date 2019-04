9

2019-04-25 03:00:00

Embaixador da Alemanha afirma interesse de empresas no Rio Grande do Sul

O embaixador da Alemanha, Georg Witschel, e o cônsul-geral em Porto Alegre, Thomas Schmitt, se reuniram ontem com o governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, e manifestaram interesse em estreitar as relações culturais e econômicas com o Rio Grande do Sul.

Ambos disseram ao governador que o país tem diversas empresas interessadas no Estado, citando alguns nomes e setores. Os diplomatas alemães convidaram Leite para participar do 37º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), em Natal, em setembro, e sugerirem uma missão internacional ao país.

"Faço muito gosto, pois temos um laço cultural muito forte, além de relações econômicas, com diversas empresas alemãs já situadas em nosso Estado. Estreitar e ampliar essas relações é de nosso total interesse", afirmou o governador.

"Ao visitar o Rio Grande do Sul, me sinto em casa. Acredito que não podemos perder essas tradições e a cultura, por isso, mais do que interesses econômicos, temos um projeto para formar parcerias no ensino do idioma", disse Witschel.