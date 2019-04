Bolsas da Europa fecham majoritariamente em queda com indicador alemão

9

As principais bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 24, pressionadas pela queda inesperada do índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,09%, em 390,98 pontos.

Na Alemanha, o índice de sentimento das empresas caiu de 99,7 pontos em março para 99,2 em abril, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo. O resultado frustrou analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço do indicador para 99,9 pontos neste mês, e pressionou as bolsas do continente.

Na bolsa de Frankfurt, no entanto, o índice DAX fechou em alta de 0,63%, em 12.313,16 pontos, após as ações da maior companhia de softwares da Europa, a SAP, ter fechado o pregão em alta de 12,07%, a 114,20 euros, a maior cotação da história. A disparada ocorreu após o fundo ativista Elliot ter comprado 1,2 bilhão de euros em ações da companhia. Também colaborou com o mercado alemão a Wirecard, que avançou 8,22% após a notícia de que o japonês Softbank Group vai comprar 5,6% da companhia de pagamentos no valor de aproximadamente 900 milhões de euros.

As montadoras também sofreram relevantes perdas no pregão, após a japonesa Nissan anunciar que a previsão de lucros para o ano terminado em março deve cair 45% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 2,84 bilhões. A Fiat Chrysler, em Milão, caiu 1,13%, enquanto as francesas Valeo e Renault perderam 1,70% e 3,55% respectivamente. Nesse contexto, na bolsa de Paris, o índice CAC 40 fechou em baixa de 0,28%, em 5.576,06 pontos, enquanto em Milão, o índice FTSE Mib perdeu 0,79%, fechando em 21.724,44 pontos.

Na Espanha, onde ocorrem eleições no domingo, a bolsa de Madri também fechou em território negativo, caindo 0,74%, fechando em 9.456,40 pontos. As piores performances do dia, lá, foram do Banco de Sabadell, que perdeu 2,61%, e da Repsol, que caiu 2,50% após ter registrado ganhos com os preços do petróleo, na terça.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 fechou em queda de 0,31%, em 5.356,77 pontos, enquanto em Londres o índice FTSE 100 perdeu 0,68%, fechando em 7.471,75 pontos.