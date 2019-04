9

680834

2019-04-24 03:00:00

Preços recebidos pelo produtor registram primeira alta no ano

Após cinco meses de quedas consecutivas, o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) fechou março em alta. O indicador registrou 1,95%, tendo os preços da soja, trigo e suínos como destaques. Os dados foram divulgados pela Farsul. O relatório também aponta aumento no Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) de 0,32%, movimento contrário aos resultados dos três meses anteriores. Mesmo com a queda nos preços dos fertilizantes, o resultado teve a influência do aumento nos custos dos defensivos agrícolas.

Em 12 meses, o IICP registra alta de 7,32%. Resultado bem acima do IPCA no mesmo período que ficou em 4,58%. Os insumos que tiveram forte participação no aumento dos custos de produção foram fertilizantes e agroquímicos. Movimento inverso acontece na relação entre os preços pagos aos produtores e os praticados nas gôndolas dos mercados. Enquanto, em 12 meses, o IIPR ficou em 5,74%, o IPCA Alimentos atingiu 6,74%.