Guia digital dá dicas para conhecer o Chile de carro

2019-04-26 16:52:00

Matheus Closs

Quer conhecer o Chile e pensou em ir de carro? O jornalista gaúcho Luciano Nagel lançou o guia de viagens Chile de Carro (Volume 1 – Sul), que traz o roteiro de viagem tendo Porto Alegre (RS) como ponto de partida, com destino à cidade de Puerto Montt, no Sul do país latino-americano, considerada a porta de entrada da Patagônia.

A publicação digital, lançada de forma independente, tem coautoria da publicitária Roberta Martins, dona do site sobre turismo Territórios, e apresenta ao leitor as dicas para realizar o trajeto de mais de três mil quilômetros até o país andino.

No guia, os autores apresentam, ao longo de 93 páginas, sugestões de hotéis, restaurantes e atrações, mapa interativo com rota e guia de cidades de Santiago até Torres del Paine. Também há opções de trajetos alternativos, para percorrer as principais rodovias desde a fronteira com a Argentina até o Sul do Chile - é possível chegar em Santiago em 30 horas de estrada.

Para se aventurar sobre as quatro rodas também é preciso estar atento aos seguros e itens obrigatórios, que são explicados no guia. Para trafegar pela Argentina é preciso contratar o Seguro Carta Verde, enquanto no Chile, é preciso ter o Seguro Soapex (Seguro Obligatorio para Vehículos de Matrícula Extranjera, em espanhol), por exemplo.

“Viajar de carro é economicamente mais barato, ainda mais quando se compartilha a viagem. O condutor pode conduzir o seu roteiro. Ele pode fazer paradas para descansar ou apreciar a paisagem”, defende Nagel.

De acordo com Nagel, os gastos podem variar bastante, dependendo da escolha da acomodação, da autonomia do veículo e do itinerário. Em uma situação de viagem partindo de Porto Alegre até Santiago, os gastos podem chegar a cerca de R$ 3 mil, considerando hospedagem de 6 dias em um hotel em zona nobre da capital chilena.

Após produzir o guia com recursos próprios, Nagel e Roberta já planejam o lançamento do segundo volume, que deve abordar a viagem pela região norte do Chile, com passagem por observatórios astronômicos e pelo Deserto do Atacama. Para isso, a dupla ainda procura apoiadores para o projeto. “Precisamos de apoio de patrocinadores para bancar a viagem para o norte do Chile. Queremos ir até Arica, na fronteira com o Peru”, conta o jornalista, que já possui “bastante material” para a publicação.