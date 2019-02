Produção total de petróleo e gás pela Petrobras cai 3% em janeiro ante dezembro

9

2019-02-22 21:24:42

A Petrobras informa que, em janeiro, a sua produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural (LGN), foi de 2,61 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,54 milhões boed produzidos no Brasil e 73 mil boed no exterior. O total representa uma queda de 3% ante a produção de dezembro passado, que somou 2,70 milhões de boed. A meta da empresa para 2019 é de 2,8 milhões de boed.

A estatal informa que a produção total operada da companhia (parcela própria e dos parceiros) foi de 3,27 milhões boed, sendo 3,17 milhões boed no Brasil.

Em relação ao mês anterior, houve uma redução devido, principalmente, à realização de manutenções nas plataformas P-74, FPSO Cidade de Mangaratiba e FPSO Cidade de São Paulo, localizadas, respectivamente, nos campos de Búzios, Lula (área de Iracema Sul) e Sapinhoá no pré-sal da Bacia de Santos, e nas plataformas FPSO Cidade de Niterói, localizada no campo de campo de Marlim Leste e P-58, no Parque das Baleias, ambas na Bacia de Campos.

"A companhia mantém o seu compromisso com a meta de produção divulgada no Plano de Negócios e Gestão 2019-2023, tendo em vista o ramp-up de produção das plataformas que já iniciaram operação este ano (P-67 no campo de Lula e P-76 no campo de Búzios) e o início da produção de mais duas novas unidades previstas para 2019", afirma a empresa, em comunicado distribuído nesta sexta-feira (22).