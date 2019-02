Petrobras eleva preço do diesel em 3,51% nas refinarias, para R$ 2,1224

9

2019-02-22 19:12:03

A Petrobras anunciou alta de 3,51% no preço do diesel, para R$ 2,1224, conforme tabela disponível no site da empresa. A estatal manteve, por sua vez, sem alteração o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para sábado, dia 23, em R$ 1,6538.

Em dezembro, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção complementar em que ela pode alterar a frequência dos reajustes diários do preço do diesel no mercado interno em momento de elevada volatilidade, podendo mantê-lo estável por curtos períodos de tempo de até sete dias, 'conciliando seus interesses empresariais com as demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral'. Já o hedge da gasolina, que passou a ser adotado em setembro, permite a empresa manter os valores estáveis nas refinarias por até 15 dias.