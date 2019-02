9

671628

2019-02-22 10:05:28

Dólar tem viés de baixa com Previdência e EUA-China no radar

O mercado de câmbio opera nesta sexta-feira (22), com um viés de queda do dólar, em linha com o sinal de baixa da moeda predominante no exterior, após uma leve alta pontual no mercado à vista mais cedo.

Com a agenda mais fraca antes do fim de semana, os investidores seguem focados nas dificuldades já em curso para a tramitação da reforma da Previdência na Câmara. Também aguardam o desfecho de mais uma rodada das negociações comerciais entre americanos e chineses.

Às 10h04min, o dólar à vista caía 0,78%, a R$ 3,762.

O presidente dos EUA, Donald Trump, se encontra nesta sexta com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, e tem indicado que deseja fechar um acordo comercial com os chineses.

Nesta semana, Trump sugeriu que poderá adiar o prazo de 1º de março para que os dois lados cheguem a um entendimento.

Vários dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também devem discursar mais tarde e podem mexer com as expectativas nos mercados de moedas.