2019-02-21 18:22:32

Petróleo fecha em queda com aumento além do previsto nos estoques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa na sessão desta quinta-feira (21), depois do Departamento de Energia dos EUA ter informado que os estoques domésticos da commodity subiram pela quinta semana consecutiva e a produção diária registrou novo nível recorde.

Na Nymex, o WTI com vencimento em abril fechou em queda de 0,35% (US$ 0,20), a US$ 56,64 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para o mesmo mês recuou 0,01% (US$ 0,01), para US$ 67,07 por barril.

O Departamento de Energia informou que o volume estocado de petróleo bruto nos Estados Unidos apresentou alta de 3,672 milhões de barris na semana passada, para 454,512 milhões, quando analistas consultados pelo Wall Street Journal previam avanço menor, de 2,6 milhões de barris. A produção média diária de petróleo ficou em 12 milhões de barris, superando os 11,9 milhões de barris registrados na semana anterior.

As reservas de gasolina, por sua vez, recuaram de forma mais acentuada do que o esperado, com queda de 1,454 milhão de barris, para 256,847 milhões, muito além da previsão de queda de 200 mil. Os estoques de destilados caíram 1,517 milhão de barris, a 138,683 milhões, em linha com a expectativa de queda de 1,6 milhão.

Na quarta-feira, o American Petroleum Institute (API) havia estimado que aumento de 1,255 milhão de barris nos estoques americanos na semana encerrada em 15 de fevereiro.

"A recuperação das importações, tanto para o Meio-Oeste quanto para o Golfo dos Estados Unidos, combinou-se com os constantes avanços nas refinarias", disse Matt Smith, diretor de pesquisa de commodities da ClipperData.

"A produção dos EUA finalmente atingiu a marca de 12 milhões de barris por dia e esperamos que esse número aumente nas próximas semanas e meses, à medida que novos oleodutos no sudoeste dos EUA entrem em operação ", disse Tariq Zahir, sócio-gerente na Tyche Capital Advisors.