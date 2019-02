Juros zeram alta e fecham estáveis enquanto mercado aguarda passos da reforma

9

671492

2019-02-21 17:08:53

Os juros futuros terminaram a sessão regular desta quinta-feira (21), estáveis em relação aos ajustes anteriores, após passarem a maior parte do dia em alta moderada. As taxas zeraram o avanço na última hora de negócios, alinhadas especialmente à redução da pressão no câmbio. A quinta pós entrega da reforma da Previdência ao Congresso foi escassa de destaques no noticiário e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de fevereiro ficou colado à mediana das estimativas. Ainda assim, os profissionais da área de renda fixa lembram que o volume foi forte.





A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 fechou em 6,430%, de 6,415% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2021 passou de 7,071% para 7,08%. A taxa do DI para janeiro de 2023 encerrou em 8,19%, de 8,182%, e a do DI para janeiro de 2025 encerrou a 8,71%, de 8,722%.

"O mercado esteve hoje procurando um driver para operar, pois agora é esperar pela tramitação da reforma para ver o quanto o texto vai ser enxugado. É preciso algo novo para uma próxima pernada nos ativos", disse Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da Levante Ideias de Investimentos.

No cronograma da reforma, o passo seguinte agora é a formação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara onde a proposta vai começar a tramitar. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que vai determinar a instalação na próxima terça-feira.

Sobre o IPCA-15, a taxa acelerou levemente de janeiro (0,30%) para fevereiro (0,34%), sendo a mais baixa para o mês desde 2000, quando também ficou em 0,34%, que é o piso para meses de fevereiro desde o início do Plano Real em 1994. A mediana das estimativas dos analistas era de 0,35%.

O dólar à vista se afastava das máximas, quando chegou à casa dos R$ 3,77, e às 16h32 era cotado em R$ 3,7532 (+0,57%).