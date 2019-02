9

671485

2019-02-21 16:44:46

Investidor estrangeiro ingressa com R$ 17,658 milhões na B3 no dia 19

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 17,658 milhões na B3 no pregão da última terça-feira (19). Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,19%, aos 97.659,16 pontos, com giro financeiro de R$ 15,3 bilhões.

Com isso, o saldo na B3 no acumulado de fevereiro está negativo em R$ 850,853 milhões, resultado de compras de R$ 107,736 bilhões e vendas de R$ 108,587 bilhões.

Em 2019, no entanto, o fluxo de recursos estrangeiros na bolsa segue positivo em R$ 668,076 milhões.