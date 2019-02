Bolsas asiáticas fecham mistas, após ata do Fed e de olho em EUA-China

Petróleo fecha em alta, com comércio EUA-China e Opep no radar

Na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para entrega em abril fechou em alta de 0,95%, cotado a US$ 67,08 por barril. Já na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para o mesmo mês subiu 1,26%, para US$ 57,16 por barril, enquanto o contrato do WTI para entrega em março, que venceu hoje, avançou 1,48%, para US$ 59,92 por barril