Dólar sobe ante rivais com ajuda de ata do Fed

O dólar ganhou força em relação a outras moedas principais nesta quarta-feira (20), e apresentou leve alta, após a ata da reunião de política monetária de janeiro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mostrar uma divisão entre os dirigentes quanto à possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros.

Próximo ao horário de fechamento das bolsas em Nova Iorque, o dólar subia para 110,83 ienes, o euro recuava levemente para US$ 1,1345 e a libra caía para US$ 1,3060.

Dúvidas que os investidores tinham sobre o futuro das elevações nas taxas de juros nos Estados Unidos não conseguiram ser totalmente solucionadas com a ata do encontro de janeiro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). De acordo com o CME Group, os contratos futuros dos Fed funds mostraram aumento nas apostas de que os juros continuarão inalterados até o fim do ano, que passaram de 86,1% antes da divulgação do documento para 92,5%, enquanto houve queda nas apostas de um corte nas taxas. "Muitos dirigentes observaram que, se a incerteza diminuir, o Fed precisaria reavaliar a caracterização da política monetária como paciente", indicou a ata, dando ânimo ao dólar.

"Ao invés de certeza em não elevar mais os juros, a ata refletiu uma maior incerteza em relação às perspectivas. E essa sinalização do Fed faz nosso cenário base permanecer em mais duas elevações nos juros neste ciclo", afirmou, em nota a clientes, o economista Andrew Hollenhorst, do Citi. "Embora vários dirigentes tenham claramente mudado suas visões quanto a futuras altas nos juros, "outros continuam a ter um viés para novos aumentos", disse Hollenhorst. Além disso, o economista continua a prever um crescimento relativamente forte e inflação que, apesar de moderada, se distanciará muito da faixa de 2%.

Entre as moedas emergentes, o rand sul-africano chegava ao fim da tarde em alta, com o dólar caindo para 14,0111 rands, após o governo do país divulgar o plano orçamentário para o próximo ano fiscal, que se inicia em abril. O governo projeta déficit orçamentário de 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) no período e informou que irá emprestar US$ 5 bilhões à estatal de energia elétrica Eskom.