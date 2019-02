Confiança das famílias gaúchas tem alta de 27,8% em fevereiro

9

671356

2019-02-20 19:23:00

Avaliação que mede segurança com situação do emprego é a maior desde julho de 2017 MARCELO G. RIBEIRO/JC

A pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), divulgada nesta quarta-feira (20) pela Fecomércio-RS, mostra que a confiança das famílias atingiu 89,2 pontos em fevereiro, alta de 27,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em nota, a entidade aponta que o resultado mostra uma redução do pessimismo por parte das famílias gaúchas, que estão mais confiantes com a economia do País.

A Fecomércio-RS ainda divulgou na pesquisa que a avaliação que mede a segurança com relação à situação do emprego é a maior desde julho de 2017, e chegou a 113,0 pontos, 28,1% mais que o mesmo período de 2018.

"O governo tem apresentado uma agenda econômica focada em problemas relevantes. Isso cria um cenário de mais confiança. Entretanto, ainda vivemos o período de lua de mel. É fundamental que a agenda se transforme em política para que a confiança se transforme em consumo”, ressalta no texto o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

A situação de renda dos gaúchos também foi um fator que teve alta: o índice é o melhor registrado desde abril de 2015, e neste mês chegou a 104,1 pontos, 43,2% a mais que em fevereiro de 2018. Ainda assim, a entidade informa que este indicador pode ser considerado ainda neutro, nem pessimista nem otimista. A inflação baixa e a melhora marginal no mercado de trabalho contribuem para o desempenho do indicador.