Alcolumbre diz que pediu a consultores parecer com 'temas polêmicos' da reforma

2019-02-20 18:22:59

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta quarta-feira (20), que pediu a seus assessores e consultores um parecer com os temas que considera ser "um pouco mais polêmicos" na proposta de reforma da Previdência. Ele falou com jornalistas antes do início da sessão plenária no Senado.

"Como presidente do Senado, serei um magistrado em relação a essa proposta. Pedi para assessores e para consultores me apresentarem um parecer em relação aos temas que me parecem ser um pouco mais polêmicos", disse, sem detalhar quais seriam esses pontos.

O presidente Jair Bolsonaro entregou na manhã desta quarta-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência. Ele foi acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também esteve com o presidente.

Alcolumbre disse à imprensa que em seu almoço desta quarta com Bolsonaro conversou a respeito da condução da proposta de reforma da Previdência no Senado. "O Senado da República entendeu em acompanhar essa matéria ladeado à Câmara dos Deputados e agora é acompanhar e debater ouvindo a sociedade e dar uma resposta que o Brasil espera", disse.

O presidente do Senado voltou a dizer que uma subcomissão ligada à Comissão de Constituição e Justiça será criada para acompanhar e discutir a proposta e deverá ser composta por sete membros titulares e sete suplentes. "Vou pedir para os líderes partidários fazerem as suas indicações e, se algum partido se interessar em participar, podemos aumentar para 11 membros", disse.

"Esse debate é democrático. (A subcomissão) Tem papel sugestivo em relação ao debate que acontecer na Câmara. Com esse poder de subcomissão estabelecido em relação ao diálogo com a Câmara, a gente compreende que manifestações desses senadores ajudarão muito na tramitação quando a matéria chegar ao Senado. O papel da subcomissão é de interlocução", explicou.