Principais mudanças da proposta de reforma da Previdência

A proposta de reforma da Previdência chegou ao Congresso Nacional . As mudanças vão da idade de contribuição para o setor privado e público e algumas categorias como policiais e professores. Também há novidades como regime de capitalização, além do modelo de repartição como é hoje.

As alterações implicam em novo padrão de benefício, como para quem recebe pensão por morte. Também há novos percentuais de contribuição, que atingem quem ganha mais no setor público. Políticos perdem a aposentadoria especial.

Valor do benefício mínimo: continua vinculado ao salário mínimo e foi mantido o teto do INSS, hoje de (R$ 5.839,45).

trabalhadores do setor privado que ainda não cumprem hoje os requisitos para se aposentar, a proposta do governo tem três regras de transição

brasileiros que ganham acima de um salário mínimo precisarão contribuir por 40 ano s para conseguir se aposentar com 100% do salário de contribuição (cujo teto hoje é de R$ 5,839 mil). Para quem ganha o piso, nada muda, uma vez que o texto proíbe o pagamento de qualquer aposentadoria abaixo de um salário mínimo.

55 anos de idade, independentemente do sexo. Homens terão que contribuir por 30 anos, comprovando 20 anos na função de policial. Mulheres contribuem por 25 anos, com 15 anos na função de policial ou 20 anos de agente. Para policiais, a regra atual não estabelece idade mínima. Os homens precisam ter 30 anos se contribuição - 20 deles na função de policial. As mulheres cumprem 25 anos de contribuição, com 15 anos na função.

seguirão as mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privad a, com idade mínima de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres). Deputados federais e senadores que hoje se aposentam com 60 anos e após 35 anos de contribuição e podem receber acima do teto do INSS terão de se ajustar à regra geral de idade.