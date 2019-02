Lucro líquido da Telefônica no 4º trimestre cai 2%, para R$ 1,486 bilhão

9

671152

2019-02-20 09:12:20

No acumulado do ano, a cifra foi de R$ 8,928 bilhões DOMINIQUE FAGET/AFP/JC

A Telefônica Brasil, dona da Vivo, apresenta lucro líquido de R$ 1,486 bilhão no quarto trimestre de 2018, o que representa uma queda de 2% sobre o mesmo período do ano anterior.

No acumulado do ano, a cifra foi de R$ 8,928 bilhões, um aumento de 93,7% sobre 2017, no critério contábil, considerando os efeitos da adoção do IFRS 15, em vigor desde janeiro de 2018 - o qual requer que a receita seja reconhecida baseada no contrato com o cliente.

Sem contar o IFRS 15, o lucro líquido pró-forma é de R$ 1,471 bilhão no trimestre, 3% de queda, e no ano, R$ 8,871 bilhões, 92,5% maior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) soma R$ 4,046 bilhões no quarto trimestre, 7,4% maior na comparação com igual intervalo de 2017, com margem de 36,5%, um aumento de 2,4 pontos porcentuais. No ano, o montante é de R$ 17,824 bilhões, alta de 23%, e a margem Ebitda de 41,0%, avanço de 7,5 p.p.

A operadora de telecom também apresenta o Ebitda no conceito recorrente, excluindo alguns efeitos como do trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça, a favor da companhia, reconhecendo o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição de PIS/Cofins de anos anteriores, despesas com reestruturação organizacional, entre outros itens; e também excluindo o efeito do IFRS 15, com dados pró-forma. Sob esse prisma, o Ebitda do quarto trimestre foi de R$ 4,104 bilhões, maior em 4,0%, com margem de 37,0%, 1,2 p.p. à frente do mesmo período de 2017, e no ano, R$ 15,473 bilhões, crescimento de 5,5% sobre 2017, com margem Ebitda recorrente pró-forma de 35,6%, 1,7 p.p. Maior.

"O crescimento do EBITDA deve-se à expansão da receita móvel e de ultra banda larga, além das medidas efetivas e duradouras de eficiência em custos adotadas pela Companhia no período", diz o relatório que acompanha o demonstrativo financeiro.

A receita líquida contábil ficou em R$ 11,085 bilhões no trimestre, com leve aumento de 0,5%, e no exercício de 2018 foi a R$ 43,462 bilhões, variação de 0,6%.