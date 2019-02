Dólar recua de forma generalizada atento a sinais das negociações EUA-China

9

2019-02-19 20:10:45

O dólar caiu diante de diversas moedas principais, como o euro e a libra, e de mercados emergentes nesta terça-feira (19), diante de novos sinais de progresso nas negociações entre Estados Unidos e China no início da sétima rodada de conversas entre autoridades dos dois países. Ainda em relação às negociações, o dólar apresentou forte baixa ante o yuan negociado no mercado offshore em meio a relatos de que Washington pressionaria Pequim para deixar a moeda chinesa estável.

Próximo ao horário de fechamento das bolsas em Nova Iorque, o euro subia para US$ 1,1346 e a libra avançava para US$ 1,3067. Nesse cenário, o índice DXY, que mede a moeda americana contra uma cesta de outras seis divisas, fechou em baixa de 0,40%, cotado a 96,520 pontos.

A sétima rodada de negociações comerciais sino-americanas voltou a gerar apetite por risco, o que derrubou a cotação do dólar na comparação com moedas de mercados emergentes e outras divisas fortes, como o euro, que sofrem com as incertezas em torno do comércio global. De acordo com o diretor do Conselho de Assuntos Econômicos da Casa Branca, as conversas entre autoridades das duas maiores economias do globo continuam "e isso é um sinal positivo". Já o presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer que os dois lados fizeram progresso nas tratativas comerciais e ressaltou que o prazo de 1º de março para que um acordo seja produzido não é uma "data mágica", em uma sinalização de que o limite pode ser estendido.

O dólar, contudo, passou a ser mais afetado diante de relatos de que os EUA estariam pressionando a China a deixar o yuan estável durante as negociações comerciais em Washington. Logo após a divulgação da notícia, o dólar foi às mínimas do dia em relação à moeda chinesa negociada em Hong Kong (offshore). No fim da tarde, a moeda americana era cotada a 6,7456 yuans.

"Entre as moedas do G10, o dólar é a que possui a maior taxa de juros. E isso vai continuar por enquanto. De fato, é um forte argumento para um dólar fortalecido. No entanto, a moeda está supervalorizada em cerca de 23%. Não é algo extremo, mas é significativo. No entanto, a possibilidade de aumento no diferencial de juros entre o dólar e o euro acabou. O mercado não espera mais nada do Federal Reserve (Fed)", comentaram os estrategistas de câmbio do Commerzbank. Eles atribuem a falta de crença dos investidores no Fed aos temores de recessão.

Falando sobre esse assunto, a presidente do Fed Cleveland, Loretta Mester, disse que não acredita em uma recessão nos EUA nem em 2019 nem em 2020 e que espera novos aumentos nos juros "mais tarde este ano". No entanto, Mester também comentou que o crescimento fora dos EUA deve desacelerar em 2019, principalmente na China e na Europa. O desaquecimento da economia mundial, contudo, não foi tema exclusivo do Fed. Na divulgação da ata da reunião de política monetária do início deste mês, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve a postura neutra da decisão e indicou que não espera mais elevar o juro básico por enquanto.

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Haruhiko Kuroda, também adotou um tom cauteloso e afirmou que mais estímulos podem ser adotados caso a autoridade monetária ache necessário. Por isso, no fim da tarde, o dólar subia para 110,62 ienes.