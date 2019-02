Bolsas de Nova Iorque fecham em alta após Trump sinalizar progressos com a China

9

Fechados na segunda-feira (18), por conta de feriado nos Estados Unidos, os mercados acionários americanos iniciaram a semana nesta terça-feira (19), com viés de alta em meio a expectativas de um desenlace positivo nas negociações comerciais entre Washington e Pequim, na esteira de declarações otimistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As bolsas iniciaram os negócios em leve queda, mas logo mudaram de sinal e passaram a subir, impulsionadas pelos papéis de gigantes de empresas de tecnologia, como Amazon e Netflix. Investidores também digeriam a afirmação da presidente distrital de Cleveland do Federal Reserve, Loretta Mester, de que estaria confortável com uma desaceleração no processo de redução do balanço do Fed. Além disso, Mester disse que provavelmente os juros serão elevados "um pouquinho mais tarde neste ano", corroborando a mensagem de que o Federal Reserve será paciente na condução da política monetária.

Os índices em Nova Iorque foram às máximas no meio da tarde quando o presidente Donald Trump declarou que há progresso nas negociações comerciais com a China e sinalizou que podem se estender para além de 1º de março, prazo inicial para o fim da trégua tarifária com o país asiático. Um acordo entre chineses e americanos diminuiria os temores de uma desaceleração da economia global, dando fôlego aos mercados acionários. "1º de março não é uma data mágica", disse Trump, ressaltando que o déficit comercial com a China parece estar diminuindo, que a economia americana está "indo muito bem". Trump não deu detalhes, contudo, de como ficaria relação comercial com a China a partir de 2 de março caso um acordo não seja firmado.

Com as atenções voltadas para o desenrolar das negociações com a China, investidores deixaram em segundo plano o fato de o país estar em "emergência nacional", declarado por Trump na sexta-feira, com o objetivo de obter recursos para a construção de um muro na fronteira do país com o México. "Tenho o direito de declarar emergência nacional", disse Trump nesta terça a jornalistas na Casa Branca.

Com uma perda de fôlego no fim do pregão na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), o índice Dow Jones chegou ao fim do dia com 25.891,32 pontos, ligeira alta de 0,03%, enquanto o S&P 500 avançou 0,15%, para 2.779,76 pontos. O índice eletrônico Nasdaq, por sua vez, subiu 0,19%, fechando aos 7.486,77 pontos.

Um dos destaques foi a ação do Walmart, com alta de 2,21%, após a divulgação dos resultados do quarto trimestre, que superaram as expectativas dos analistas. Entre as empresas de tecnologia, os papéis da Netflix subiram 1,42%, e os da Amazon avançaram 1,22%. Já as ações do Facebook, que chegaram a subir 0,60%, fecharam em queda de 0,13%.