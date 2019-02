Otimismo com Previdência e exterior leva bolsa a subir 1,19%

9

671106

2019-02-19 18:57:31

O otimismo em torno da entrega da proposta de reforma da Previdência pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso nesta quarta-feira (20), e o bom humor externo conduziram o Ibovespa a uma sessão de ganhos nesta terça-feira (19). O índice operou em alta durante todo o pregão, chegando a superar os 98 mil pontos nas máximas intraday, e encerrou com valorização de 1,19%, aos 97.659,15 pontos. O giro financeiro foi de R$ 15,253 bilhões.

A demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, no início da noite de segunda, após a crise política ter se estendido pelo final de semana, também trouxe alívio e correção à bolsa local, que nesta segunda-feira fechou em queda de 1,04% e com pouca liquidez por causa do feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos.

"Com a volta do mercado americano após o feriado de segunda, o volume na bolsa melhorou, e os investidores já absorveram a saída de Bebianno", afirmou Eduardo Guimarães, especialista em ações da Levante Ideias de Investimentos. "A expectativa agora é pela entrega do texto da reforma da Previdência, que já trouxe otimismo com a divulgação das idades mínimas e do período de transição na semana passada", acrescentou.

Já com os negócios no mercado financeiro praticamente encerrados, deputados impuseram nesta terça-feira a primeira derrota ao governo na Câmara. Eles aprovaram um projeto que susta os efeitos do decreto editado pelo vice-presidente Hamilton Mourão em janeiro que ampliou a funcionários comissionados e de segundo escalão o poder de impor sigilo a documentos públicos. A votação foi simbólica. O texto segue agora para análise do Senado.

Em Nova York, as bolsas bateram máximas nesta tarde diante de comentários otimistas do presidente americano, Donald Trump, sobre as negociações comerciais entre Washington e Pequim.