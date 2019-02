Roubo de cabos prejudica funcionamento de semáforos em Porto Alegre

9

670960

2019-02-19 17:24:51

O roubo de fios elétricos na esquina da avenida Ipiranga com a Rua Barão do Amazonas, em Porto Alegre, causou um princípio de incêndio em instalações de telefonia e internet e deixou moradores da região sem luz na madrugada desta terça-feira (19). O funcionamento dos semáforos no cruzamento, um dos mais movimentados da Capital, também foi afetado, ficando fora de operação e causando congestionamento no sentido Bairro-Centro.

Segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), o fogo atingiu instalações de telefonia e fibra ótica no cruzamento fez com que 49 clientes tivessem a sua energia desligada por volta das 3h37min da manhã, para que os bombeiros pudessem trabalhar com segurança no local. Conforme a companhia, outros 4.555 clientes tiveram a energia cortada entre 4h25min as 4h30min.

De acordo com nota da prefeitura de Porto Alegre, o furto dos fios elétricos causou prejuízos à administração municipal, à CEEE e a operadoras de telefonia, TV a cabo e internet. Apenas o controlador semafórico danificado durante o roubo custa mais de R$ 15 mil para ser substituído.

Na nota, o gerente do Mobiliário e Sinalização Viária da EPTC, Abaeté Torres da Silva, classificou a ocorrência como um "caso de polícia em que a prefeitura é vítima assim como a população". "Ao longo de 2018, a EPTC gastou mais de R$ 210 mil com vandalismo e furtos de equipamentos", destacou Silva.