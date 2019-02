Dólar abre em alta, mas passa a cair com confirmação de saída de Bebianno

9

670921

2019-02-19 10:12:14

O dólar perdeu força e registrou mínima em R$ 3,7225 (-0,32%) na manhã desta terça-feira (19), após ter iniciado a sessão em alta no mercado doméstico e registrado máxima em R$ 3,7450 (+0,28%).

Os agentes do mercado ajustam posições no fato, ou seja, a confirmação da queda de Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência, após o dólar ter subido na segunda-feira com a indefinição sobre a situação do então ministro, que só teve um desfecho no período da noite.

Às 9h33min, o dólar à vista estava em baixa de 0,27%, a R$ 3,7250. Às 10h10min, moeda demonstrava alta de 0,79%, a R$ 3,732.

Apesar da incerteza sobre eventual impacto da queda de Gustavo Bebianno do governo Bolsonaro no andamento da reforma da Previdência no Congresso, investidores dão como certa a aprovação da proposta, que será levada à Câmara na quarta-feira pelo próprio presidente, Jair Bolsonaro.

Nesta terça, o projeto anticrime será apresentado aos parlamentares.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve testar o apoio à reforma e incluiu na pauta de votação desta terça-feira o projeto de securitização de dívidas, que permite à União, Estados e municípios cederem créditos de dívidas a receber.

A iniciativa integra o pacote de cinco medidas de socorro aos Estados que Maia articula em troca de apoio das bancadas estaduais à reforma. A votação do projeto de securitização exige quórum de 257 votos favoráveis para ser aprovado, enquanto a PEC precisa de 308 votos, em dois turnos.

A queda ante o real está na contramão do dólar forte no exterior. Por isso, não está descartada eventual nova subida das cotações ao longo da sessão. Lá fora, o dólar se fortalece com investidores à espera de mais uma rodada de negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que começa nesta terça em Washington e se estende até sexta-feira, e à medida que os mercados americanos voltam a operar após o feriado de ontem nos EUA, segundo analistas do BBH.