Walmart tem lucro e receita acima da previsão no 4º trimestre fiscal

2019-02-19 10:09:00

O Walmart informou nesta terça-feira (19) que teve lucro líquido de US$ 3,69 bilhões, ou US$ 1,27 por ação, em seu quarto trimestre fiscal, superior ao de US$ 2,18 bilhões, ou US$ 0,73 por ação, de igual período do ano anterior. O lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,41, acima da previsão de US$ 1,33 dos analistas consultados pela FactSet.

A receita da empresa totalizou US$ 138,80 bilhões, acima dos US$ 136,27 bilhões de um ano antes e também superior à expectativa de US$ 138,76 bilhões dos analistas.

As vendas do Walmart em seu e-commerce tiveram crescimento de 43%. As vendas em mesmas lojas nos EUA avançaram 4,2%, também acima da previsão de alta de 3,2% dos analistas. Por outro lado, as vendas em mesmas lojas do Sam's Club cresceram 3,3%, ante previsão de 3,4%.

O Walmart espera que suas vendas em mesmas lojas nos EUA tenham crescimento de 2,5% a 3,0% no ano fiscal de 2020, com avanço de 1% nas vendas em mesmas lojas do Sam's Club. Já as vendas no e-commerce teve avançar 35%.

Após o balanço, a ação do Walmart subia 4,72% no pré-mercado em Nova Iorque.