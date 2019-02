Principais bolsas da Ásia fecham em leve alta, de olho em diálogo EUA-China

9

670905

2019-02-19 08:02:51

As principais bolsas da Ásia fecharam em leve alta nesta terça-feira (19), à espera de novidades de mais uma rodada de negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que começa hoje em Washington e se estende até esta sexta-feira (22).

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto teve alta marginal de 0,05%, a 2.755,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,18%, a 1.443,60 pontos, ambos se recuperando de perdas de mais cedo no pregão.

Em Tóquio, o japonês Nikkei apresentou ligeira alta de 0,10%, a 21.302,65 pontos, mas algumas empresas tiveram desempenho bem acima da média, caso da fabricante de alimentos e bebidas Suntory (+4,1%) e da operadora ferroviária Tokyu (+3,9%).

Segundo comunicado da Casa Branca, EUA e China vão retomar o diálogo comercial em Washington nesta terça-feira, mas as conversas entre funcionários de alto escalão só ocorrerão nesta quinta (21) e sexta-feira (22). A rodada anterior de negociações, na semana passada, foi em Pequim. Americanos e chineses têm até 1º de março para tentar fechar um acordo comercial, antes que os EUA elevem tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em produtos chineses, de 10% e 25%.

O presidente americano, Donald Trump, no entanto, admitiu na semana passada a possibilidade de estender o prazo para além de 1º de março se os dois países estiverem perto de um pacto comercial que reverta a troca de punições tarifárias que impuseram a produtos um do outro desde meados do ano passado.

Nessa terça-feira (18), a China acusou os EUA de tentarem obstruir o desenvolvimento de sua tecnologia ao alegar que equipamentos de telecomunicação chineses representam ameaça cibernética a países estrangeiros que os adotem. No centro da polêmica está a Huawei, maior empresa chinesa do setor. Em dezembro, a diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, foi detida no Canadá e agora enfrenta a possibilidade de ser extraditada para os EUA. A Casa Branca acredita que Pequim usa empresas chinesas de telecomunicações para coletar informações de inteligência sobre outros países.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,42% hoje em Hong Kong, a 28.228,13 pontos, pressionado pelo HSBC (-2,3%), que divulgou lucro anual antes de impostos menor do que o esperado, e o sul-coreano Kospi recuou 0,24% em Seul, a 2.205,63 pontos, influenciado por sua maior blue chip, a Samsung Electronics (-0,5%), mas o Taiex registrou alta marginal de 0,07% em Taiwan, a 10.152,26 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana foi impulsionada por ações de grandes bancos domésticos e o S&P/ASX 200 avançou 0,28% em Sydney, a 6.106,90 pontos.