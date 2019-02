9

670708

2019-02-18 10:25:25

Com feriado nos EUA, dólar sobe com crise política e Previdência no foco

O dólar opera em alta no mercado doméstico na manhã desta segunda-feira (18), após as quedas registradas nas últimas duas sessões em meio a desvalorizações da moeda americana no exterior e a especulações na sexta-feira de que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, poderia permanecer no cargo. Nesse sábado (16), porém, Bebianno confirmou que poderia ser exonerado nesta segunda-feira (18), mas a edição regular do Diário Oficial da União (DOU) desta data não trouxe a exoneração do ministro.

Às 10h12min, o dólar à vista caía 1,02%, a R$ R$ 3,703.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu por cerca de 30 minutos o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

A edição do Diário Oficial é de responsabilidade da Imprensa Nacional, subordinada à Casa Civil. A agenda oficial de Bolsonaro não previa esse encontro. O único compromisso de Bolsonaro divulgado pela Secretaria de Comunicação da Presidência era despacho interno no Palácio do Planalto, às 9h.

Bebianno está no centro da crise política após denúncias de uso de candidatos laranjas no PSL nas últimas eleições, quando o ministro era presidente do partido do presidente Jair Bolsonaro. Seu desgaste piorou após o filho mais novo do presidente, Carlos Bolsonaro, ter chamado o ministro de mentiroso publicamente, o que foi endossado pelo presidente.

A preocupação que permeia o governo é de que a crise dificulte as negociações sobre a reforma da Previdência no Congresso. O presidente prometeu assinar e enviar a proposta de reforma da Previdência à Câmara nesta quarta-feira (20).

No exterior, o índice do dólar (DXY) recua e o dólar mostra sinais mistos frente divisas de países emergentes exportadores de commodities com foco na continuidade das negociações comerciais entre EUA e China nesta semana.