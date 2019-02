IPC-S da 2ª Quadrissemana de fevereiro sobe 0,34%, revela FGV

9

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,34% na segunda quadrissemana de fevereiro, em desaceleração ante a taxa registrada na leitura anterior (0,53%), revelou nesta segunda-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

No período, sete das oito classes de despesa que compõem o índice sofreram arrefecimento em suas taxas de variação. O grupo Educação, Leitura e Recreação ofereceu a principal contribuição ao processo de alívio, com a taxa passando de 1,73% para 0,40%, com influência de cursos formais (de 4,10% para 2,35%).

Também perderam força os grupos Transportes (de 0,32% para 0,07%), com tarifa de ônibus liderando o movimento (de 3,32% para 2,62%); Habitação (de 0,43% para 0,40%), com taxa de água e esgoto residencial (de 0,48% para 0,00%); Alimentação (de 0,77% para 0,73%), com frutas (de 6,66% para 5,09%); Comunicação (de 0,53% para 0,34%), com pacotes de telefonia fixa e internet (de 2,32% para 1,50%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,33% para 0,25%), com artigos de higiene e cuidados pessoais (de -0,22% para -0,55%); e Despesas Diversas (de 0,32% para 0,23%), com alimentos para animais domésticos (de 0,57% para -0,24%).

Na contramão, houve aceleração no grupo Vestuário, cuja taxa passou de recuo de 0,85% para declínio de 0,70%. Nesta categoria, a FGV menciona os preços de calçados, que passaram de queda de 0,63% para retração de 0,38%.