Bolsas asiáticas fecham em alta expressiva com otimismo sobre comércio EUA-China

2019-02-18 07:59:51

As bolsas asiáticas fecharam com ganhos expressivos nesta segunda-feira (18), em meio à expectativa de que Estados Unidos e China avancem mais no sentido de selar um acordo comercial agora que as negociações entre as duas maiores economias do mundo foram transferidas para Washington nesta semana.

Nessa sexta-feira (15), ambos os lados disseram que houve "progresso" durante as discussões que ocorreram em Pequim na semana passada.

Já o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou, durante coletiva na Casa Branca, que Washington está mais perto do que nunca de ter "um acordo comercial de verdade" com Pequim e que ficaria "honrado" em remover as atuais sobretarifas sobre produtos chineses se um pacto for fechado. Ele acrescentou, contudo, que as últimas conversas foram "muito complicadas".

Trump também reiterou a possibilidade de estender o prazo de 1º de março para que EUA e China cheguem a um acordo. Se não houver entendimento até essa data, Washington poderá elevar tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em bens chineses, de 10% para 25%.

Também nessa sexta (15), foi anunciado que o diálogo sino-americano terá continuidade esta semana, em Washington. Hoje, porém, é improvável que haja novidades porque os EUA comemoraram o feriado do Dia do Presidente, que manterá os mercados locais fechados.

Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 2,68% no pregão desta segunda, a 2.754,36 pontos, atingindo o maior nível desde setembro, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho ainda mais robusto, de 3,71%, a 1.440,95 pontos.

Em Tóquio, o japonês Nikkei avançou 1,82%, a 21.281,85 pontos, renovando máxima em dois meses.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 1,60% em Hong Kong, a 28.347,01 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,67% em Seul, a 2.210,89 pontos, e o Taiex se valorizou 0,80%, a 10.145,28 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana foi impulsionada por ações de petrolíferas e mineradoras, e o índice S&P/ASX 200 avançou 0,39% em Sydney, a 6.089,80 pontos, ficando bem próximo do maior patamar de 2019.