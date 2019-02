Fluxo de visitantes nos shoppings do País cresce 5,4% em janeiro, diz Ibope

9

670263

2019-02-14 12:39:29

O fluxo de pessoas nos shopping centers do País em janeiro cresceu 5,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com levantamento realizado pelo Ibope Inteligência em parceria com a consultoria Mais Fluxo.

Os shoppings da Região Metropolitana de São Paulo tiveram destaque no mês, com crescimento de 7% no fluxo de clientes. Os centros de compra paulistas têm mostrado aumento no número de visitantes desde o segundo semestre do ano passado.

A pesquisa também detectou a volta do crescimento nas visitações aos shoppings da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde houve alta de 3%. Esse foi o primeiro resultado positivo desde outubro. A mesma situação foi verificada na Região Metropolitana de Recife, com avanço de 1%, primeiro dado positivo desde abril.