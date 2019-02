Friboi faz parceria e adota Protocolo Nelore Natural nas unidades

9

A Friboi anunciou nesta quinta-feira (14) em nota, uma parceria com a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) - entidade que reúne pecuaristas para fomentar a raça, responsável por mais de 80% do rebanho de corte do País. O Protocolo Nelore Natural - que trata sobre a produção e a gestão das carcaças - será usado em todas as 36 unidades produtivas da Friboi em dez Estados.

Há cerca de duas semanas, a Marfrig, concorrente da Friboi, anunciou sua saída de parceria semelhante com a ACNB.

A Associação também se manifestou na ocasião, confirmando o desligamento da Marfrig e acrescentando que já estava em contato com outros grupos frigoríficos para dar continuidade ao projeto de fomentar a qualidade da carne do nelore no País.

A Friboi informou que vai, também, ajudar a Associação no Circuito Nelore e promover festivais com cortes selecionados. "Com isso, o programa Nelore Natural ganha capilaridade e uma dimensão nacional, o que contribuirá fortemente para o trabalho de valorização da raça, uma das maiores protagonistas da pecuária", diz o presidente da Friboi, Renato Costa.

O presidente da ACNB, Nabih Amin El Aouar, afirmou: "Além de ações de promoção da carne nelore, da remuneração diferenciada dos produtores que fornecerem animais dentro dos padrões estabelecidos, e da ampliação do Circuito Nelore de Qualidade, essa parceria se propõe a implementar ações e disponibilizar ferramentas para que os pecuaristas possam melhorar os seus indicadores, ter mais rentabilidade, e contribuir para fortalecer ainda mais o Nelore e a pecuária brasileira."