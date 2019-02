9

670230

2019-02-13 23:03:00

Governador anuncia nesta quinta presidente do Banrisul

Leite convocou coletiva de imprensa para revelar a sua escolha para presidente do Banrisul FELIPE DALLA VALLE/PALÁCIO PIRATINI/DIVULGAÇÃO/JC

Patrícia Comunello

Um dos postos mais valorizados na estrutura do Estado será anunciado na manhã desta quinta-feira (14) pelo governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB). Leite convocou coletiva de imprensa para revelar a sua escolha para presidente do Banrisul, o ativo mais valioso entre as estatais.

O atual ocupante é Luiz Gonzaga Veras Mota, funcionário de carreira do banco. Depois da indicação, o escolhido e vices-presidentes têm de passar por sabatina e aprovação da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa.

Dentro do banco, a demora para o anúncio do governador gerou especulações de que pode não haver muita mudança na composição da diretoria, o que seria um aval ao desempenho do grupo que assumiu no mandato de José Ivo Sartori (MDB) e tem perfil técnico. O governador também vem reforçando a opção já assumida na campanha eleitoral de que não pretende privatizar o banco.

Nessa terça-feira (12), a atual direção divulgou o balanço de 2018 , com lucro líquido de R$ 1,1 bilhão em 2018, o maior da história de 90 anos da instituição e uma das poucas que restaram no Brasil entre bancos estaduais com capital majoritário estadual.