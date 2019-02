Petróleo sobe após AIE apontar produção da Opep em menor nível em 4 anos

9

670184

2019-02-13 18:41:35

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (13), após o relatório da Agência Nacional de Energia (AIE) apontar que Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou sua produção ao menor nível em quase quatro anos em janeiro. A alta acima do esperado nos estoques da commodity nos Estados Unidos, no entanto, limitou os ganhos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em março fechou em alta de 1,51%, para US$ 53,90 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para abril avançou 1,91%, a US$ 63,61.

A Opep cortou sua produção em 930 mil barris por dia (bpd) em janeiro, a 30,83 milhões de bpd, o menor nível em quase quatro anos, segundo relatório mensal divulgado pela AIE. Em seu próprio levantamento, publicado na terça, a Opep estimou que sua produção caiu 797 mil bpd no mês passado, a 30,81 milhões.

No início de dezembro, a Opep e aliados liderados pela Rússia decidiram reduzir sua produção em 1,2 milhão de bpd em relação a outubro de 2018 durante o primeiro semestre de 2019. A Opep se responsabilizou por um corte de 800 mil bpd e os aliados, pelos demais 400 mil bpd.

O cumprimento do acordo de corte na produção por integrantes da Opep em janeiro foi de 86%, acrescentou a AIE, enquanto o dos aliados ficou em apenas 25%. A Arábia Saudita, informou a entidade, cortou a produção de janeiro bem acima da cota com a qual havia se comprometido, em 400 mil bpd, a 10,24 milhões de bpd. Além disso, há relatos, comenta o Commerzbank, de que o reino planeje reduzir a produção a 9,8 milhões de bpd em março, aproximadamente 500 mil a menos do que o estipulado pelo acordo da Opep.

A Rússia, no entanto, reduziu sua oferta em apenas 60 mil bpd no mês passado, a 11,71 milhões de bpd, informou a agência, reacendendo questões sobre o comprometimento dos aliados com o pacto de corte.

Os ganhos dos contratos futuros foram limitados, no entanto, pelo relatório semanal do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) americano, que mostrou alta nos estoques no país acima do esperado por analistas. No pano de fundo, está ainda a possibilidade de que o presidente americano, Donald Trump, estenda o prazo de trégua tarifária de 1º de março com a China, caso até lá os dois países estejam perto de um acordo.