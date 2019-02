Adesão de lojistas ao Liquida Porto Alegre cresce 36%

9

670042

2019-02-13 22:03:00

Adriana Lampert

A 23ª edição do Liquida Porto Alegre, iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), contará com a participação de aproximadamente 4,5 mil estabelecimentos, entre lojas do comércio e do setor de serviços. Às vésperas do evento, o número de inscritos ultrapassa 4,4 mil empresas. Neste ano, a campanha, que ocorre de 15 a 25 de fevereiro, contará com uma unidade móvel, que irá circular por 17 pontos em 15 bairros da Capital para oferecer consultas de CPF, distribuir brindes e promover atividades de entretenimento. A liquidação deve oferecer vantagens para consumidores em diversos segmentos do varejo, com descontos de até 70%.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior marcou presença no lançamento oficial do evento, ocorrido na manhã de ontem (13) no Espaço Lobby Bar do Hotel Everest. Em sua fala, destacou que as liquidações de verão são "importantes para estimular o desempenho do comércio", em um mês em que, historicamente, o movimento de consumidores diminui devido às férias escolares e debandada das famílias para o Litoral.

"A campanha ocorre há mais de duas décadas, aquecendo as vendas do varejo em toda a cidade, e queremos reforçar que esta é uma ação estendida a todos os lojistas da Capital, inclusive os não associados à CDL de Porto Alegre", discursou o presidente da entidade, Alcides Debus. O dirigente informou que a unidade móvel (denominada Estação Liquida) tem também como objetivo divulgar a liquidação em regiões mais distantes da área central da cidade.

Durante explanação sobre as perspectivas do setor para 2019, o economista-chefe da entidade, Oscar Frank, afirmou que três vetores importantes para o varejo compõem um cenário promissor. "Após o último processo eleitoral, observamos uma melhora significativa na confiança dos consumidores, na expectativa de aceleração da renda (com a maior taxa desde 2013, segundo as projeções do mercado) e uma retomada mais intensa do crédito, principalmente no que se refere à pessoa física", disse o especialista.

Frank estima que o crescimento nominal das vendas nesta edição do Liquida seja de 5% a 6% frente ao evento do ano passado. "A boa notícia é que, nesta edição, o número de lojistas que aderiu à campanha aumentou em 36%", pontuou o vice-presidente de Relações Políticas e Institucionais da CDL-POA e coordenador do Liquida Porto Alegre, Carlos Frederico Schmaedecke. Em 2018, cerca de 3,3 mil lojas participaram do evento (que em edições anteriores, a exemplo dos anos de 2011 e 2012, chegou a contar com 9 mil pontos de venda). "A recessão que se instalou a partir de 2015 afetou muitas empresas", pondera o economista-chefe da entidade, lembrando que, nos últimos dois anos, a maioria das famílias gaúchas optou por quitar dívidas e sair da inadimplência.

De acordo com o presidente da CDL-POA, para a concretização desta edição foram investidos aproximadamente de R$ 500 mil em mídia e material de divulgação. Além das empresas de vestuário, calçados, eletrodomésticos, eletrônicos, automotivos, materiais de construção, beleza e saúde, neste ano 65 pontos de venda de produtos para pets aderiram à promoção. "A oferta é ampla e inclui ainda a participação de floriculturas, estacionamentos, gráficas, lavanderias, estúdio de animação, fotografia e tatuagem; desentupidora, agência de turismo, cutelaria, loja de bengala e de uniformes, barbearia, motel, lavagem de carro, academia, posto de gasolina e até serviços de marido de aluguel", destaca Debus.