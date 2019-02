Diretor do Fed pede revisão na forma como ameaças do setor financeiro são avaliadas

Bolsas de Nova Iorque fecham sem sinal único, com economia global no foco

O índice Dow Jones encerrou a semana com alta de 0,42%, embora tivesse caído 0,25% nesta sexta, para 25.106,33 pontos; enquanto o S&P 500 subiu 0,07% nesta sexta-feira e fechou a semana com baixa de apenas 0,02%, aos 2.707,88 pontos