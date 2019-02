BR Distribuidora atrai Lojas Americanas, GPA e Carrefour

9

2019-02-08 20:26:11

Varejistas como a Lojas Americanas, o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour estão entre os nomes que a BR Distribuidora está atraindo em processo de busca de parcerias no segmento de lojas de conveniência. Conforme fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o grupo mexicano Femsa também foi sondado.

A BR Distribuidora informou na quinta-feira (7), que o assessor financeiro BR Partners, contratado para a realização do estudo sobre as alternativas de modelo de negócio e estruturação de parceria estratégica no segmento de lojas de conveniência BR Mania, concluiu a primeira fase do trabalho e já iniciou a etapa de avaliação e seleção de potenciais interessados.

Segundo as fontes, o modelo de parceria poderia ser concretizado no formato de uma "joint venture" entre a distribuidora de combustíveis e a empresa interessada no negócio de conveniência.

Entre as varejistas citadas, a Lojas Americanas já chegou a manifestar interesse no negócio da BR Distribuidora ainda em 2016, quando a unidade da Petrobras ainda passava por um processo competitivo para venda de suas operações.

Tanto a Americanas como o GPA e o Carrefour atuam no mercado de lojas de vizinhança. A Americanas já possui um modelo de loja de conveniência - chamado de Local - que ao ser lançado já contemplava a expansão em pontos dentro de postos de gasolina.

Procurados, o BR Partners e o Carrefour não comentaram as informações da reportagem. O GPA não quis comentar e a Lojas Americanas não retornou até o momento.