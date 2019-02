9

2019-02-07

Kellogg reverte lucro e tem prejuízo de US$ 84 milhões no 4º trimestre

A Kellogg, fabricante norte-americana de cereais matinais, teve prejuízo líquido de US$ 84 milhões, ou US$ 0,24 por ação, no quarto trimestre de 2018. Em igual período do ano anterior, havia sido registrado lucro de US$ 417 milhões, ou US$ 1,21 por ação.

Excluídos itens não recorrentes, o lucro por ação foi de US$ 0,91, acima das expectativas de analistas ouvidos pela FactSet. A receita no trimestre foi de US$ 3,317 bilhões, aumento de 4,14% na comparação anual e dentro da expectativa de analistas ouvidos pela FactSet.

O lucro operacional do trimestre foi de US$ 326 milhões, uma queda de 16,5% ante o último trimestre do ano anterior.

Segundo a companhia, isso se deve "principalmente ao efeito dos maiores custos de reestruturação e de gastos ligados às propostas de desinvestimentos de nossos negócios de cookies, snacks de frutas, massas de tortas e cones de sorvetes; além de além de preparos para um potencial Brexit".

Para 2019, a empresa espera crescimento de receitas entre 3% e 4%, descontados os efeitos cambiais. O lucro operacional deve ficar estável. Já os ganhos por ação devem cair entre 5% e 7%.