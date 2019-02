Pop Center comemora uma década com bolo de dez metros

9

669122

2019-02-07 11:31:00

Bolo marcou a festa que reuniu dirigentes do centro comercial e lojistas que atuam no local MARCELO G. RIBEIRO/JC

A comemoração antecipada de uma década do Pop Center, que foi criado para acabar com o camelódromo que existia no Centro de Porto Alegre, foi marcada por um bolo de dez metros. A festa foi na manhã desta quinta-feira (7), no terceiro pavimento do estacionamento na sede do complexo comercial, na rua Voluntários da Pátria, 220, no Centro Histórico.

Os dez anos serão completados no sábado (9). O bolo foi servido pela direção do centro comercial. A festa reuniu parte dos 765 lojistas e direção do Pop Center que cantaram os parabéns. A diretora do estabelecimento, Elaine Deboni, diz que o espaço deu auto-estima aos antigos camelôs, que se regularizaram no Pop e que comercializam suas mercadorias.