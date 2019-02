Produção de veículos cai 10% em janeiro ante janeiro de 2018, mostra Anfavea

9

2019-02-06 12:04:30

Foram 196,8 mil unidades produzidas no primeiro mês do ano IVAN BUENO/APPA/DIVULGAÇÃO/JC

A produção de veículos no País começou 2019 com queda de 10% em janeiro ante igual mês do ano passado, mostra balanço divulgado nesta quarta-feira (6) pela Anfavea, associação que reúne as montadoras instaladas no Brasil.

Foram 196,8 mil unidades produzidas no primeiro mês do ano, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, se comparado a dezembro do ano passado, representa alta de 10,9%.

Entre os veículos leves (automóveis e comerciais leves), as fábricas produziram 188 mil unidades em janeiro, baixa de 10,5% na comparação com igual mês do ano passado. Em relação a dezembro, houve alta de 11,3%.

No segmento de caminhões, a produção somou 6,8 mil unidades no primeiro mês de 2019, expansão de 1,6% sobre o volume de janeiro de 2019, mas baixa de 7,7% ante o resultado de dezembro.

No caso dos ônibus, as montadoras alcançaram 1,9 mil unidades produzidas em janeiro, queda de 1,3% em relação a igual mês de 2018. O volume, se comparado a dezembro, porém, representa alta de 73,5%.

A Anfavea divulgou também que a quantidade de pessoas empregadas ficou praticamente estável em janeiro ante dezembro. Em 12 meses, são 1502 vagas criadas.

Hoje, o setor conta com 130.453 funcionários, alta de 1,2% ante um ano atrás.